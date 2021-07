வலிகளை சொல்ல வார்த்தைகள் தேவையில்லை.. டேனிஷ் சித்திகி படங்களே போதும்..அதிர வைக்கும் 10 புகைப்படங்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: புலிட்சர் விருது பெற்ற டேனிஷ் சித்திகி தாலிபான்களின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டுள்ளார். கடந்த காலங்களில் டேனிஷ் சித்திகி எடுத்த புகைப்படங்கள் தேசிய அளவில் மட்டுமில்லை சர்வதேச அளவில் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியவை.

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் அந்நாட்டு ராணுவத்திற்கும் தாலிபான்களுக்கும் இடையேயான மோதல் வலுப்பெற்றது. கந்தகார் பகுதியில் இரு தரப்பிற்கும் இடையே நடைபெற்ற மோதலை இந்தியாவைச் சேர்ந்த பிரபல புகைப்பட பத்திரிகையாளர் டேனிஷ் சித்திகி பதிவு செய்து கொண்டிருந்தார்.

அப்போது தாலிபான்களின் தாக்குதலில் டேனிஷ் சித்திகி கொல்லப்பட்டுள்ளார். கடந்த காலங்களில் டேனிஷ் சித்திகி தனது கேமராவில் பதிவு செய்த சம்பவங்கள் உலக அளவில் மிகப் பெரியளவில் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியவை.

டேனிஷ் சித்திக் மரணத்திற்கு நாங்கள் காரணமல்ல.. மறுப்பு தெரிவித்து.. இரங்கல் வெளியிட்ட தாலிபான்கள்

English summary

Danish Siddiqui, a Pulitzer Prize winner Indian photojournalist, was killed while covering a clash between Afghan security forces and Taliban. Danish Siddiqui was known for his work which covered a wide range of issues across the world.