சாரதாவை கொன்று.. 35 பீஸாக வெட்டிவிட்டு.. அவரது மோதிரத்தை புது கேர்ள் பிரண்ட்டிற்கு கொடுத்த அப்தாப்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே அதிர வைத்த சாரதா படுகொலை குறித்து ஒவ்வொரு நாளும் வெளியாகும் தகவல்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.

கடந்த மே மாதம் தலைநகர் டெல்லியில் கொடூரமான கொலை சம்பவம் அரங்கேறியது. லிவ் இன் உறவில் வாழ்ந்து வந்த சாரதா என்ற 27 வயது பெண்ணை அவரது காதலனே படுகொலை செய்தார்.

அதுவும் கொலை செய்த பின் சாரதா உடலை 35 பீஸாக வெட்டிய காதலன் அப்தாப், அதை அடுத்து வரும் நாட்களில் மாநிலத்தின் பல இடங்களில் வீசியுள்ளார். இந்தக் கொடூரத்தைச் செய்த அவருக்குக் குற்ற உணர்ச்சி இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

நள்ளிரவில் அப்தாப் வீட்டிற்கு வந்த பெண் டாக்டர்! சாரதா உடல் இருக்கும் போதே நடந்த பரபர சம்பவம்! பகீர்

English summary

Aaftab Poonawala had dated a doctor while pieces of Walkar's body were still kept in the fridge: Delhi murder Aaftab Poonawala gifted Shradda Walkar's ring to the new girl friend.