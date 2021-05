பயம் தான் மக்களை கட்டுப்படுத்தும்... ஊரடங்கால் கொரோனாவை வென்ற டெல்லி!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: முழு ஊரடங்கு கொரோனா பரவலை குறைக்க நிச்சயமாக உதவும் என்பதற்கு நல்ல உதாரணமாக இருக்கிறது டெல்லி. டெல்லியில் கடந்த மாதம் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட போது 25000 ஆக இருந்த கொரோனா பாதிப்பு இப்போது 2500ஆக குறைந்துள்ளது. வீட்டிற்குள்ளேயே இருந்து மக்கள் கொடுத்து ஒத்துழைப்பு தான் டெல்லி கொரோனாவை வெல்ல காரணமாகி உள்ளது,

அரசுக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு தந்தால் கொரோனாவை சாத்தியம் என்பதற்கு டெல்லி நல்ல உதாரணம். சுடுகாட்டில் எரிந்த பிணங்களை பார்த்தும், மருத்துவமனையில் இடம் கிடைக்காது என்ற நிலையை பார்த்தும் பயந்து போன போன மக்கள், அடைத்த கதவை திறக்கவில்லை. தேவையின்றி வெளியில் சுற்றவில்லை.

டெல்லி எப்படி கொரோனாவை வெற்றிகரமாக மீண்டு வந்துள்ளது. அதற்கு என்ன காரணம், அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? டெல்லியை பார்த்து நாம் கற்க வேண்டிய பாடம் என்ன என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

Delhi is a good example of how complete curfew can definitely help reduce corona spread.The corona impact, which was 25000 when the curfew was imposed in Delhi last month, has now been reduced to 2500. It is the cooperation given by the people that has caused Delhi Corona to win.