குதுப்மினார் தெரியுமா? கட்டுனது இந்து மன்னர் தான், குத்புதீன் ஐபக் இல்லை! சர்ச்சை கிளப்பிய அதிகாரி.!

டெல்லி : தாஜ்மஹாலின் மூடிய அறைகள் குறித்த சர்ச்சை, உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஞானவாபி மசூதி சர்ச்சையை தொடர்ந்து டெல்லியில் சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் குதுப்மினார் கட்டிடத்தை கட்டியது முகலாய மன்னர் குத்புதீன் ஐபக் இல்லை எனவும், அதனை உருவாக்கியது ராஜா விக்ரமாதித்யா என இந்திய தொல்லியல் துறை முன்னாள் அதிகாரி ஒருவர் கூறியிருப்பது மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இந்தியாவில் பாரம்பரிய சின்னங்கள் மசூதிகள் கோவில்கள் குறித்த சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. குறிப்பாக இஸ்லாமிய மன்னர்கள் கட்டிய பல்வேறு மசூதிகள் மற்றும் புராதான சின்னங்கள் கோயில்களாக இருந்தன என வலதுசாரி அமைப்புகளால் சர்ச்சை கிளப்பப்பட்டு வருகிறது.

ஆக்ராவில் இஸ்லாமிய மன்னர் ஷாஜஹான் கட்டிய உலக அதிசயமான தாஜ்மஹால், உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் வாரணாசியில் உள்ள ஞானவாபி மசூதி, மதுராவில் உள்ள சையத் ஈதுகா மசூதி, ஜும்மா மசூதி வரிசையில் மீண்டும் ஒரு புராதான சின்னத்திற்கு தற்போது சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The claim that the Qutb Minar building was not made by the Mughal emperor Qutb al Din Aibak and that it was created by Raja Vikramaditya, a former official of the Archaeological Survey of India, has once again caused a stir.