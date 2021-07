'மேஜிக் புல்லட் எதுவும் இல்லை..' 2 டோஸ் வேக்சின் போட்டவர்களையும்.. விடாமல் தாக்கும் டெல்டா கொரோனா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உலக நாடுகள் ஊரடங்கில் கட்டுப்பாடுகளை அறிவிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தடுப்பூசியின் 2 டோஸ்களை எடுத்துக் கொண்டவர்களைக்கூட டெல்டா கொரோனா தாக்குவது ஆய்வுகளில் தெரிய வந்துள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளைத் திணற வைத்துக் கொண்டிருப்பது கொரோனா வைரஸ் தான். வேறு எந்த தொற்றுக்கும் இல்லாத வகையில் வெறும் சில மாதங்களில் கொரோனா வேக்சின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வேக்சின் பணிகளை உலக நாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றன. அப்படி மக்கள் தொகையில் கணிசமான நபர்களுக்கு வேக்சின் போட்ட நாடுகள் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வுகளை அறிவித்து வருகின்றன.

4வது அலை.. கதற விடும் கொரோனா.. அதிபருக்கு எதிராக கொந்தளித்த மக்கள்.. பிரான்சில் வெடித்தது கலவரம்..!

English summary

Evidence is also mounting that it is capable of infecting fully vaccinated people at a greater rate than previous versions. Delta variant is the fastest, fittest and most formidable version of the coronavirus that causes COVID-19 the world has encountered,