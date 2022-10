ரகசிய கோப்புகளை மன்மோகன் சிங் பகிர்ந்தாரா?.. அப்போ ஆதாரத்தை காட்டுங்க.. சவால் விடுத்த ப சிதம்பரம்

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் அலுவலகத்தின் ரகசிய கோப்புகளை அப்போது பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங் சோனியா காந்திக்கு பகிர்ந்ததாக கூறிய பத்திரிகையாளருக்கு ஆதாரத்தை காட்டுமாறு ப சிதம்பரம் சவால் விடுத்துள்ளார்.

நாட்டின் பழம்பெரும் கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியில் 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது.

இந்த தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன கார்கேவும் சசி தரூரும் போட்டியிட்டனர். அனைவரும் எதிர்பார்த்தது போலவே காந்தி குடும்பத்தின் ஆதரவு பெற்றவராக கூறப்பட்ட மல்லிகார்ஜூன கார்கே வெற்றி பெற்றார்.

