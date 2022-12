வயதாகிறது என்று எப்போது அறிந்துகொள்ள முடிகிறது தெரியுமா? மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிரிதி ராணி இன்ஸ்டா பதிவு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிரிதி இரானி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், டிபார்மண்ட் ஸ்டோர் ஒன்றில் முகக்கவசம் அணிந்த படி ஷாப்பிங் செய்யும் புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவோடு கேப்ஷனில், 'விடுமுறை நாட்களில் பொழுதை போக்குவதை விட கடைகளில் பொருட்களை வாங்கும் பணியில் ஈடுபடும் போது உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டது என்பதை நீங்கள் உணரத் தொடங்குகிறீர்கள்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிரிதி இரானி இன்ஸ்டாகிரம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக இருக்கக் கூடியவர்.

தனது குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவது..தனது வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் என அவ்வப்போது தனது இன்ஸ்டாகிரம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருவதை ஸ்மிரி இரானி வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார்.

பயமில்லையா? 2024ல் அமேதியில் தான் போட்டியா? ராகுலை நேராக கேட்ட மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி..ஏன்?

English summary

Union Minister Smriti Irani posted a picture of herself shopping at a department store wearing a face mask on her Instagram page. She captioned the post, "You start to feel old when you're shopping instead of spending time on vacation."