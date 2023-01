தேவையில்லை.. 3 டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி போதும்.. நிபுணர்கள் சொல்வது இதுதான்

சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவுக்கு 4வது டோஸ் அவசியமா? என்பது குறித்து ஆய்வாளர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புக்கு எதிராக இந்தியாவில் மூன்று தடுப்பூசிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. வயதானவர்கள் மூன்று டோஸ்களையும் செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில் நான்காவது டோஸ் தேவையா? என்கிற கேள்வி பரவலாக எழுந்திருக்கிறது. இதற்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் ராமன் கங்காகேத்கர் விரிவாக பதிலளித்துள்ளார்.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு இறுதியில் தொடங்கிய கொரோனா தொற்று பாதிப்பானது 2020-2021ம் ஆண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது. தற்போதுவரை சுமார் 70 கோடி பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல 67 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். மட்டுமல்லாது இந்த வைரஸ் ஏற்படுத்திய பொருளாதார பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வர உலக நாடுகள் பல இப்போதும் போராடிக்கொண்டு இருக்கின்றன.

இந்த பாதிப்புக்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையை வெகுவாக குறைத்திருக்கிறது. இருப்பினும் மரபணு மாறிய கொரோனா வைரஸ்கள் அவ்வப்போது புதிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. உதாரணமாக முதல் கோவிட் தொற்றுக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி ஒமிக்ரான் கொரோனா வைரஸை எதிர்த்து போரிடுவதில் சற்று பின்தங்கியது. இருப்பினும் இந்த தடுப்பூசிகளால் உயிரிழப்பு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.

