நாம தோற்கல.. எதிரணி ஜெயிச்சிட்டாங்க.. ‛‛மீம்’’ போட்டு நிர்மலா சீதாராமனை கலாய்த்து தள்ளிய சு.சாமி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவதாக பார்க்கவில்லை. அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு தான் உயர்ந்து வருகிறது என நிர்மலா சீதாராமன் கூறிய நிலையில் அவரது போட்டோவுடன் கூடிய மீம்ஸை பகிர்ந்து பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கிண்டல் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பொருளாதார நிலைமை நாள்தோறும் மோசமான நிலைக்கு சென்று வருவதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்.

இதற்கு மத்தியில் தான் தற்போது அமெரிக்கா டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் வரலாறு காணாத வகையில் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது.

English summary

The value of the Indian rupee is not seen to depreciate. Senior BJP leader Subramanian Swamy shared a meme with Nirmala Sitharaman saying that the value of US dollar is increasing.