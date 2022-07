எளிதாக வாழ்க்கை நடத்துவதை போல.. இந்தியாவில் ஈஸியாக நீதி கிடைப்பது முக்கியம்- பிரதமர் மோடி பேச்சு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛இந்தியாவில் எளிதாக வாழ்வது, எளிதாக தொழில் துவங்குவது எவ்வளவு முக்கியமோ அதேபோல் எளிதாக நீதி கிடைப்பதும் முக்கியமாகும்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.

டெல்லியில் அனைத்திந்திய மாவட்ட சட்ட சேவைகள் வழங்குநர்களின் முதல் கூட்டத்தின் துவக்க நாள் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணா, நீதிபதிகள் யுயு லலித், டிஒய் சந்திரசூட், சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ உள்பட ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார். அப்போது அவர் பல்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிட்டார். இதுதொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதாவது:

சாய்வாலா.. உங்களை தரக்குறைவாக விமர்சிப்பது பிடிக்கவில்லை என்ற பெண்.. பிரதமர் மோடி கூறிய ‛நச்’ பதில்

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that ease of justice is as important as ease of doing business and ease of living.