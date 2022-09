பிஃஎப்ஐ தடை.. முஸ்லிம் இளைஞர்களை கைது செய்ய வாய்ப்பு இருக்கு.. அசாதுதீன் ஒவைசி ட்வீட்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மீதான தடை தன்னிச்சையானது என்றும், இனி அந்த அமைப்பின் பெயரை சொல்லி பல முஸ்லிம் இளைஞர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் எனவும் அகில இந்திய மஜ்லிஜ் கட்சித் தலைவரும், ஹைதராபாத் எம்.பி.யுமான அசாதுதீன் ஒவைசி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 22 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பின் (பிஎஃப்ஐ) அலுவலகங்களில் சோதனை செய்த என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரை கைது செய்தனர்.

இதனை கண்டித்து அந்த அமைப்பினர் நாடு முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். இதில் சில இடங்களில் வன்முறைகளும் வெடித்தன.

English summary

AIMIM chief Asaduddin Owaisi said that every Muslim youth will be arrested under the name of PFI.