காஷ்மீரில் இந்துக்களே இல்லாத நிலை உருவாகும் ஆபத்து .! மத்திய அரசை எச்சரிக்கும் ஃபரூக் அப்துல்லா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாகக் காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் ஃபரூக் அப்துல்லா சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

காஷ்மீருக்குச் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கிய சட்டப்பிரிவு 360 கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் நீக்கப்பட்டது. மேலும், காஷ்மீர் மாநிலம் இரு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன.

இதையடுத்து அப்போது அங்குப் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டது. சில மாதங்கள் வரை அங்கு அதே நிலை தொடர்ந்த நிலையில், பாதுகாப்பு மெல்லக் குறைக்கப்பட்டு வருகிறது.

குழந்தையின்மையை தரும் PCODயால் அவதியா?.. சிகிச்சை முறைகளை சொல்கிறார் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா

English summary

Former Chief Minister Farooq Abdullah says Kashmir will become 100 per cent Hindu-less: Farooq Abdullah says central govt need to take action on kashmir killing.