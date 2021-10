2ஜி வழக்கில் காங்கிரஸ் தலைவர் சஞ்சய் நிருபம் குறித்து அவதூறு.. மன்னிப்பு கோரினார் முன்னாள் சிஏஜி!

Delhi

டெல்லி: கடந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின்போது 2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு செய்வதில் ரூ.1.76 லட்சம் கோடி முறைகேடு செய்யப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இதனால் அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக முன்னாள் சிஏஜி வினோத் ராய் புகார் கொடுத்தார். இதன் பிறகு இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தது.

இது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் ஆ.ராசா, கனிமொழி உள்பட 14 பேர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இந்நிலையில் சுமார் 6 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் 2017-ம் ஆண்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

Former CAG Vinod Rai apologizes for slandering Congress leader Sanjay Nirupam in 2G case. He said he felt I had been mentioned carelessly and incorrectly