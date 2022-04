அம்பேத்கர் விரும்பியதை நிறைவேற்றிய மோடி! இளையராஜாவுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய ஹண்டே! பரபர அறிக்கை இதோ..!

Delhi

டெல்லி : அம்பத்கருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இசையமைப்பாளர் இளையராஜா ஒப்பிட்டு எழுதிய அணிந்துரை சர்ச்சையான நிலையில், அம்பேத்கர் விரும்பியதை 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிறைவேற்றி காட்டியவர் பிரதமர் மோடி எனவும், இளையராஜாவுக்கு ஆதரவாக முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹெச்.வி.ஹண்டே அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மோடியும் அம்பேத்கரும் என்ற புத்தகத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா முன்னுரை எழுதியிருந்தார். அதில் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியை பார்த்தால் அம்பேத்கரை பெருமைப்படுவார் எனக் கூறியிருந்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் இளையராஜாவின் இந்த கருத்துக்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதம் எழுந்தது. அதே நேரத்தில் தனது கருத்துக்களை திரும்பப் பெற முடியாது எனவும் இளையராஜா அவரது தம்பி கங்கை அமரன் கூறியதாக தகவல் வெளியானது.

Ilayaraja's comparison of Prime Minister Narendra Modi with Ambedkar is controversial, but former Health Minister HV Hunte has issued a statement in support of Ilayaraja, claiming that it was Prime Minister Modi who fulfilled Ambedkar's wish 70 years later.