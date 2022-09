பாஜகவுடன் கூட்டு.. துரோகி இதயத்தில் விஸ்வாசம் இருக்காது.. குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு தீவிரவாத மிரட்டல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகிய குலாம் நபி ஆசாத், காஷ்மீரை மையமாக கொண்டு தீவிர அரசியலில் ஈடுபட உள்ளார். இதுதொடர்பாக விரைவில் அவர் புதிய கட்சி துவங்க உள்ள நிலையில் ‛‛துரோகியின் இதயத்தில் விசுவாசம் இருக்காது'' எனக்கூறி குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு லஷ்கர் இ-தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பின் கிளை அமைப்பான டிஆர்எப்பிடம் இருந்து மிரட்டல் சென்றுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் சோனியா காந்திக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர் குலாம் நபி ஆசாத். இவர் மத்திய அமைச்சராகவும், ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வராகவும் இருந்தார். மேலும் கட்சி சார்ந்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் குழுவில் அங்கம் வகித்தார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக குலாம் நபி ஆசாத் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி மீது அதிருப்தி அடைந்தார். 5 மாநில சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்ததை விமர்சனம் செய்தார். மேலும் கட்சிக்கு புதிய தலைமை வேண்டும் என வெளிப்படையாக கூறினார்.

அவ்வளவு தான்! இனி யார் நினைச்சாலும் காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கிடைக்காது.. குலாம் நபி ஆசாத் பரபர

