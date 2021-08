133கிமீ உயரத்தில் திடீர் கோளாறு.. தோல்வி அடைந்த "ஐ இன் தி ஸ்கை" செயற்கைகோள் லான்ச்.. எப்படி நடந்தது?

Delhi

டெல்லி: அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட.. இந்தியாவின் ஸ்டேட் ஆப் தி ஆர்ட் செயற்கைகோள் என்று அழைக்கப்பட்ட ஜிசாட் 1 செயற்கைகோளை வட்டப்பாதையில் நிறுத்த முடியாமல் இஸ்ரோ தோல்வி அடைந்துள்ளது. கடைசி நேரத்தில் ஏற்பட்ட "டெக்னிக்கல் பிரச்சனை" காரணமாக ஜிசாட் 1 செயற்கைகோளை சுமந்து சென்ற ஜிஎஸ்எல்வி-F10 ராக்கெட் தோல்வி அடைந்துள்ளது.. என்னதான் நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

ஜிஎஸ்எல்வி-F10 ராக்கெட் சொதப்பியது குறித்து பார்க்கும் முக்கியமான சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதல் விஷயம், ஜிசாட் 1 இஓஎஸ் வகை செயற்கைகோள் என்பது பூமியை கண்காணிக்க உதவும் சாட்டிலைட் ஆகும். முக்கியமாக இந்தியாவின் இயற்கை வளங்கள், நிலப்பரப்புகள், வானிலை மாற்றங்கள் இயற்கை பேரிடர்களை கண்டறிய உதவும் செயற்கைகோள் ஆகும்.

கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ற பூதம் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் போது இந்த ஜிசாட் 1 இஓஎஸ் அதிக கவனம் பெற்றது. இதனால் வானத்தில் இருக்கும் இந்தியாவின் கண் என்ற பெயரில் "ஐ இன் தி ஸ்கை" என்று இதை அழைத்து வந்தனர். இந்த ஜிசாட் 1 இஓஎஸ் செயற்கைகோள் ஏவப்பட்டால் நிலப்பரப்பு ரீதியாக பல்வேறு ஆய்வுகளை, முடிவுகளை, நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஏதுவாக இருக்கும் என்று கருதப்பட்டது. ஆனால் இன்று இந்த செயற்கைக்கோளை ஏவுவது தோல்வியில் முடிந்துள்ளது.

