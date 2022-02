இந்தியாவில் கொரோனாவால் 37 லட்சம் பேர் பலி? பரபரப்பை கிளப்பிய புதிய தகவல்! மத்திய அரசு சொல்வது என்ன

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக 37 லட்சம் பேர் வரை உயிரிழந்து இருக்கலாம் என்று சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு அறிக்கை குறித்து மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளை அலறவிட்டுக் கொண்டு இருப்பது கொரோனா வைரஸ் தான். வல்லரசு நாடுகள் முதல் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா வைரசால் மிக மோசமான பாதிப்பை எதிர்கொண்டு உள்ளன.

இதில் இந்தியாவும் விதிவிலக்கு இல்லை. குறிப்பாக, கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் ஏற்பட்ட டெல்டா கொரோனா அலை காரணமாக இந்தியா மிக மோசமான பாதிப்பை எதிர்கொண்டது.

English summary

Central government responded to media reports that claims India has had much higher deaths than officially counted due to the COVID-19: Central govt reject claims that says nation's Corona death count is 32 lakhs.