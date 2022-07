மோடி ஆட்சியையே கவிழ்க்க சதி செய்த சோனியா காந்தி.. குஜராத் கலவரம் குறித்து பாஜக பரபர குற்றச்சாட்டு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 2002 குஜராத் வன்முறையின்போது மாநில முதல்வராக இருந்த நரேந்திர மோடியின் ஆட்சியை கவிழ்க்க சோனியா காந்தி முயற்சித்ததாக பாஜக பரபர குற்றச்சாட்டை கூறியுள்ளது.

2002ல் குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சி நடந்தது. முதல்வராக நரேந்திர மோடி இருந்தார். இந்நிலையில் குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் சபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டது. இதில் 59 கரசேவகர்கள் இறந்தனர்.

இதையடுத்து வகுப்புவாத மோதல் ஏற்பட்டது. ஏராளமானவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்பி ஜாப்ரியும் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

