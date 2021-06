ஆக்ஸ்போர்ட் வேக்சினுக்கு அனுமதி.. ஆனால் இந்தியாவில் சீரம் தயாரிக்கும் அதே தடுப்பூசிக்கு அனுமதி இல்லை

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசியான கோவிஷீல்டுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அனுமதி அளிக்காததால், இந்தியர்கள் அங்குச் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விஷயம் தொடர்பாக விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என சீரம் நிறுவனத்தின் ஆதார் பூனவல்லா உறுதி அளித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தடுப்பூசி பணிகளுக்காக கோவிஷீல்டு, கோவாக்சின், ஸ்புட்னிக் வி ஆகிய வேக்சிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளே அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் கோவாக்சின் உற்பத்தி போதுமானதாக இல்லை. இதனால் சீரம் நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யும் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியையே பெரும்பாலானோர் எடுத்துக் கொள்கின்றனர்.

English summary

EU doesn't approve the AstraZeneca vaccine version produced by the Serum Institute, which is sold in India as Covishield. Serum CEO Poonawalla said he had that the matter would be resolved soon.