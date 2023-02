இரட்டை இலை சின்னம் கேட்ட எடப்பாடிக்கு பின்னடைவு.. டர்னிங் பாயிண்ட்டான ஓபிஎஸ்ஸின் ஒற்றை பாயிண்ட்! செம

உச்சநீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்பு கை ஓங்கியிருக்க காரணமாக இருந்த அந்த ஒரு முக்கிய பாயிண்ட் எது?

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தில் இரட்டை இலை யாருக்கு என்ற தீர்ப்பில் எடப்பாடிக்கு பின்னடைவையும் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு மகிழ்ச்சியையும் தந்த அந்த ஒற்றை பாயிண்ட் எது என தெரியுமா?

அதிமுக பொதுக் குழு தொடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி தரப்பும் சரி, பன்னீர் செல்வம் தரப்பும் சரி தனித்தனியாக வேட்பாளர்களை நியமித்தனர்.

இந்த நிலையில் இப்படி போட்டி வேட்பாளர்களை இரு அணிகளுமே அறிவித்துவிட்டதால் இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா இல்லை முடங்குமா என்பது குறித்து கேள்வி எழுந்தது. இந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் உச்சநீதிமன்றத்தில் இடையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தனர்.

அதிமுக பிரச்சினையில் தலையிடவில்லை..ஒரே வேட்பாளர் இரட்டை இலை.. பாஜகவின் முடிவு சொன்ன அண்ணாமலை

English summary

How did OPS faction win in Twin leaves symbol case? Here are the arguments made by OPS faction advocate which made turning point in this case.