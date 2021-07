ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் மனைவி கிட்டி கொலை.. வீட்டு சலவை தொழிலாளி கைது!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ரங்கராஜன் குமாரமங்கலத்தின் மனைவி கிட்டி டெல்லியில் அவரின் வீட்டில் நேற்று கொலை செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து அவரது மகன் மோகன் குமாரமங்கலம் ட்விட்டரில் தனது தந்தை, தாய் இடம் பெற்ற பழைய புகைப்படத்தை பகிர்ந்து உருக்கமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் சேலம் தொகுதியில் 1984 முதல் 1996 வரையிலும் எம்.பியாக இருந்தவர். 1998 முதல் 2000 வரை திருச்சி தொகுதி எம்.பியாக இருந்தார்.

1991 முதல் 1993ம் ஆண்டு வரை வரை பிரதமர் நரசிம்மராவ் அரசில் சட்டம், நீதி மற்றும் கம்பெனி விவகாரத்துறை அமைச்சராக ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் பதவி வகித்தவர். பின்னர் பாஜகவில் சேர்ந்த ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம், வாஜ்பாய் அரசில் 1998 முதல் 2000 வரை மின்சாரத் துறை அமைச்சராக இருந்தார். 2000ம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 23ம் தேதி ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் காலமானார்.

English summary

Kitty Kumaramangalam, lawyer and wife of former union minister P Rangarajan Kumaramangalam, was murdered allegedly by a washerman and his associates. Her son Mohan Kumaramangalam shares his old memory.