இந்தியாவில் பசி அதிகரிக்கவில்லை.. மாறாக பிற நாடுகளில் பசியை உணரவில்லை என சொல்வாங்க.. கலாய்த்த ராகுல்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: உலக பட்டினிக்குறியீட்டில் இந்தியா பின் தங்கி இருப்பது குறித்து பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டில், பொதுமக்களிடம் யதார்த்தத்தை மறைத்து இந்தியாவை பலவீனப்படுத்த இன்னும் எவ்வளவு காலத்திற்கு பாஜகவும் ஆர்.எஸ்.எஸும் பணியாற்றும்? என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

சர்வதேச பட்டினி குறியீடு பட்டியல் நேற்று வெளியானது. இந்த பட்டியலில் இந்தியா 107-வது இடத்திற்கு பின் தள்ளப்பட்டது.

இந்தியா கடந்த ஆண்டை விட 6 இடங்கள் பின் தங்கியிருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்தது. இந்தப் பட்டியலில் கடந்த ஆண்டு இந்தியா 101-வது இடத்தில் இருந்தது.

English summary

In a tweet published by Congress president Rahul Gandhi, how long will BJP and RSS work to weaken India by hiding the reality from the public? posted that.