எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு அதிக தடுப்பூசி வழங்கப்படும்.. மத்திய அரசு வெளியிட்ட புது வழிகாட்டுதல்

டெல்லி: மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு கொரோனா தடுப்பூசிகளை இலவசமாக வழங்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தனது தொலைக்காட்சி உரையில் தெரிவித்திருந்தார். இந்தநிலையில் மாநிலங்களுக்கு எப்படி தடுப்பூசிகளை வினியோகம் செய்யப் போகிறோம் என்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இன்று மத்திய சுகாதாரத்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி மாநிலங்களின் மக்கள் தொகை, நோய் பரவல் விகிதம், தடுப்பூசியை வீணாக்காமல் எவ்வாறு அவர்கள் மக்களிடம் கொண்டு சென்று சேர்க்கிறார்கள் என்ற விஷயம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் பரிசீலித்து அதற்கு ஏற்ப தடுப்பூசிகள் அளவு தரப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தடுப்பூசிகளை வீணாக்குவது கண்டறியப்படும் போது அந்த மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் மருந்து அளவு குறைக்கப்படும் என்பது இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறையில் உள்ள முக்கிய அம்சமாகும்.

Union health ministry says, corona vaccine will be are allocated to that States and union territories based on criteria like their population, disease burden. This announcement came a day after prime minister Narendra Modi announced the centre will take back the charge for procuring covid-19 vaccines.