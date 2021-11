சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம்.. மத்திய அரசின் கொரோனா நிதியை பெறுவது எப்படி? பின்னணி

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: கொரோனா காலத்தில் பொருளாதாரத்தை இழந்த சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு உதவும் வகையில் உடனடி கடன் வழங்கும் திட்டத்தை பிரதான் மந்திரி ஸ்வநிதி யோஜனா மூலம் மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது.

பாரத பிரதமர் ஸ்வநிதி யோஜானா திட்டத்தில் இதுவரை 29 லட்சம் வியாபாரிகள் பயன்பெற்றுள்ள நிலையில், 50 லட்சம் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Union government is offering an instant loan scheme through Prime Minister Swanithi Yojana to help roadside traders who lost their economy during the Corona period.