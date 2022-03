பஞ்சாப்பிற்கு நான் என்றால்.. மற்ற 4 மாநில தோல்விக்கு யார் காரணம்? காங்., மீது பாயும் அமரீந்தர் சிங்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியில் இருந்து ஒருபோதும் பாடம் கற்காது. பஞ்சாப்பில் தோற்க நான் காரணம் என்றால் உத்தர பிரதேசம், மணிப்பூர், கோவா, உத்தரகாண்டில் வீழ்ச்சியடைய யார் காரணம்'' என பஞ்சாப் முன்னாள் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் காட்டமாக கூறியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் ஆகிய 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் உத்தர பிரதேசம், மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட், கோவா ஆகிய 4 மாநிலங்களை பாஜக கைப்பற்றியுள்ளது.

இதில் பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளை அப்படியே தேர்தல் முடிவில் எதிரொலித்துள்ளன.

English summary

If I am for Punjab, who is responsible for the defeat of other 4 states, Amrinder Singh raises question angry with Congress.