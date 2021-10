லக்கிம்பூர் வன்முறை- மகன் காரணமா?ஆதாரம் காட்டுங்க--ராஜினாமா செய்யறேன்.. மத்திய அமைச்சர் அஜிஸ் மிஸ்ரா

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: 9 பேரை பலி கொண்ட உ.பி. லக்கிம்பூர் வன்முறைக்கு என் மகன்தான் காரணம் என ஆதாரத்தை காட்டினால் நான் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன் என்று மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜிஸ் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக டெல்லியில் தொடங்கிய போராட்டம் உ.பி.யிலும் வெடித்தது. உ.பி.யின் லக்கிம்பூரில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர்.

அந்த போராட்டத்தின் போது பாஜக அமைச்சர்கள், தலைவர்கள் சென்ற வாகனம் வழிமறிக்கப்பட்டு கறுப்புக் கொடி காட்டப்பட்டது. அப்போது வேண்டும் என்றே போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள் மீது வாகனம் ஒன்று மோதி தள்ளியது.

English summary

Union Minister Ajay Misra said that If you give proof against my son for Lakimpur violence, I will resign from the post.