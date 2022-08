கல்லூரி மாணவர்கள் தேசிய கொடியுடன் செல்ஃபி எடுக்க வேண்டும்.. யூஜிசி அதிரடி அட்வைஸ்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: வரும் 15ம் தேதி நாடு முழுவதும் சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில், கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவரும் தேசிய கொடியுடன் தாங்கள் எடுத்த செல்ஃபியை www.harghartiranga.com எனும் இணையதளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும் என்று பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (யுஜிசி)வலியுறுத்தியுள்ளது.

'அம்ருத் மசோத்சவ் ஆஸாதி' என்ற பெயரில் 75-ம் ஆண்டு சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டம் நாடு முழுவதிலும் நடைபெற்று வருகிறது. பல்வேறு பகுதிகளில் புதிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதிலும், இந்த கொண்டாட்டங்களில் அனைத்து மக்களையும் பங்கேற்க வைப்பதிலும் மத்திய அரசு முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 'ஹர் கர் திரங்கா' (ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மூவர்ண கொடி) ஏற்றும் புதிய செயல் திட்டத்தை சமீபத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அறிவித்திருந்தார். இந்த செயல் திட்டத்தின்படி கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவரும் தேசிய கொடியுடன் எடுத்தசெல்ஃபியை www.harghartiranga.com இணைய தளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும் என்று யுஜிசி வலியுறுத்தியுள்ளது.

English summary

As Independence Day is celebrated across the country on the 15th, the University Grants Commission (UGC) has urged all college students to upload their selfies with the national flag on the website www.harghartiranga.com.