ஏறுது.. இறங்குது.. இந்தியாவில் இன்று சற்று குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 20,044 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பை உறுதி செய்யும் சதவீதம் 4.80 என்ற அளவில் உள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 2020ம் ஆண்டின் துவக்கத்தில் கொரோனா பரவ துவங்கியது. அதன்பிறகு ஊரடங்கு அமலானது. தற்போது வரை கொரோனா 3 அலைகளாக பொதுமக்களை தாக்கியுள்ளது.

இந்நிலையில் கடந்த சில காலமாக குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் தலைத்தூக்க ஆரம்பித்துள்ளது. தமிழகம் உள்பட சில மாநிலங்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவ துவங்கி உள்ளது.

English summary

