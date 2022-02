இந்தியாவில் குறையும் கொரோனா பாதிப்பு - 66,254 பேர் ஒரே நாளில் மீண்டனர்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விட குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 25,920 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 66,254 பேர் குணமடைந்தனர். கொரோனாவால் குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 4,19,77,238 ஆக அதிகரித்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பால் சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 2,92,092 ஆக சரிந்துள்ளது. இது நேற்றுமுன்தினத்தை விட 40,826 குறைவு ஆகும்.

கடந்த 24மணி நேரத்தில் புதிதாக 25,920 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இன்று காலை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி உள்ளது. மொத்த பாதிப்பு 4, 27,80,235 ஆக உயர்ந்தது. தினசரி பாதிப்பு விகிதம் 2.61 சதவிகிதத்தில் இருந்து 2.07 ஆகவும், வாராந்திர பாதிப்பு விகிதம் 3.04 சதவிகிதத்தில் இருந்து 2.76 ஆகவும் குறைந்துள்ளது. தினசரி பாதிப்பு விகிதம் 2.07 ஆக குறைந்தது.

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மேலும் 66,254 பேர் குணமாகி வீடு திரும்பினர். இதுவரை குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 4,19,77, 238 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

நேற்று அதிகபட்சமாக கேரளாவில் 8,655 பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிரத்தில் 2,797, கர்நாடகாவில் 1,579, தமிழ்நாட்டில் 1,252, ராஜஸ்தானில் 1,506, மத்திய பிரதேசத்தில் 1,328 மிசோரத்தில் 1,119 பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனா பாதிப்பால் கேரளாவில் விடுபட்ட மரணங்களையும் சேர்த்து 319 பேர் உள்பட நாடு முழுவதும் மேலும் 492 பேர் இறந்துள்ளனர். மொத்தபலி எண்ணிக்கை 5,10,905 ஆக உயர்ந்தது.

தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவோர் எண்ணிக்கை 2,92,092 ஆக சரிந்துள்ளது. இது நேற்றுமுன்தினத்தை விட 40,826 குறைவு ஆகும். நாடு முழுவதும் நேற்று 37,86,806 டோஸ் தடுப்பூசிகளும், இதுவரை 174 கோடியே 64 லட்சம் டோஸ் தடுப்பூசிகளும் மக்களுக்கு போடப்பட்டுள்ளது.

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தகவல்படி, இதுவரை 75.68 கோடி மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் நேற்று 12,54,893 மாதிரிகள் அடங்கும்.

English summary

The incidence of corona is gradually declining across the country. The number of survivors is increasing more than the number of people affected by corona. In India, 25,920 new cases of corona have been reported in the last 24 hours.