புதிய எல்லைச் சட்டத்தை இயற்றி பகீர் கிளப்பும் சீனா.. 'இது தவறானது'.. இந்தியா கவலை!

Delhi

டெல்லி: சீனாவின் புதிய நில எல்லை சட்டத்திற்கு இந்தியா கவலை தெரிவித்துள்ளது. இதனால் இருதரப்பு ஒப்பந்தம் பாதிக்கப்படும் என்று இந்தியா கூறியுள்ளது. இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக எல்லை கட்டுப்பாடு கோடு பகுதியில் பிரச்சினை இருந்து வருகிறது.

லாடக் எல்லையில் சீனா அத்துமீறி கொடுத்த பிரச்சினை உலகத்துக்கே தெரியும். இது தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்து வரும் நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு சீன நாடாளுமன்றத்தில் எல்லை நில பாதுகாப்புச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

India has strongly Concern China's new land border law. India has said that this will affect the bilateral agreement. The issue has long been a border demarcation line between India and China