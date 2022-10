பாகிஸ்தான், வங்காளதேசத்தை விட மோசம்.. சர்வதேச பட்டினி குறியீடு ‘தவறான அளவீடு’.. கடுகடுத்த இந்தியா

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சர்வதேச பட்டினிக் குறியீட்டு பட்டியலில் பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்காள தேசத்தை விட இந்தியா பின் தங்கியிருப்பது குறித்து விமர்சிக்கப்பட்ட நிலையில், இது தவறான அளவீடு என இந்தியா விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, 5-வயதுக்கும் கீழ் உள்ள குழந்தைகள் சத்துணவு குறைபாட்டால் தங்கள் உயர்த்துக்கு ஏற்ற எடை இல்லாமல் இருப்பது, வயதுக்கு ஏற்ற உயரம் இல்லாமல் இருப்பது, 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தை உயிரிழப்புகள் உள்ளிட்ட காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு சர்வதேச பட்டினி குறியீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு ஆண்டுதோறும் வெளியாகிறது.

அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த கன்சர்ன் வேர்ல்ட்வைட் அமைப்பு மற்றும் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த வெல்ட் ஹங்கர் ஹில்ப் ஆகிய இரு அமைப்புகளும் வெளியிட்டது. இந்த ஆண்டுக்கான இந்த பட்டியலில், இந்தியா கடந்த ஆண்டை விட 6 இடங்கள் பின் தங்கியிருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்தது. இந்தப் பட்டியலில் கடந்த ஆண்டு இந்தியா 101-வது இடத்தில் இருந்தது.

English summary

India has been criticized for lagging behind Pakistan and Bangladesh in the International Hunger Index, which India has described as a false measurement.