கொரோனாவில் இருந்து மீளும் இந்தியா : 6,990 பேருக்கு பாதிப்பு - 10,116 பேர் மீண்டனர்

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மரணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் 200க்கும் கீழே குறைந்துள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 6,990 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. மேலும், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 190 பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் வெளியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் மக்களை தனது பிடியில் வைத்துள்ளது. மே மாதத்தில் தோன்றிய இரண்டாவது அலை இந்தியாவில் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. தினசரி 4 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். பல்லாயிக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்தனர்.

கொத்துக்கொத்தாக மரணமடையவே சுடுகாடுகளிலும் இடுகாடுகளிலும் இறுதிச்சடங்கு செய்யக்கூட இடமில்லாத நிலை ஏற்பட்டது. கொரோனாவை தடுக்க ஒரே ஆயுதமாக கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு என இரண்டு வகையான தடுப்பூசியை நாடு முழுவதும் செலுத்தும் பணி கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தொடங்கப்பட்டது. நூறு கோடிக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது படிப்படியாக கொரோனா தொற்று குறைந்து வருகிறது.

Corona infection is gradually declining in India. The death toll from corona has dropped to less than 200. In India, 6,990 people have been diagnosed with corona in the last 24 hours. In addition, 190 people have died of corona in the last 24 hours, according to the Federal Ministry of Health.