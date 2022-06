இந்த அபத்தம் எங்கும் நடக்காது.. இதைப் பற்றி நீங்க பேசலாமா? - பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பொங்கிய இந்தியா!

Delhi

டெல்லி : நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பாஜக தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்த விவகாரம் உலக அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாகிஸ்தான் பிரதமர் வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில், இந்தியா மத சுதந்திரத்தை நசுக்குகிறது மற்றும் முஸ்லிம்களை துன்புறுத்துகிறது. உலக நாடுகள் இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தங்கள் நாட்டில் சிறுபான்மையினர் உரிமைகளை மீறுபவர்கள், மற்றொரு நாட்டில் சிறுபான்மையினரை நடத்துவது குறித்து கருத்து தெரிவிக்கும் அபத்தம் வேறு எங்கும் நிகழாது எனச் சாடியுள்ளது.

India pointed out that Pakistan is a "serial violator of minority rights" and must not talk about affairs in other nations.