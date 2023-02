பிள்ளையார் சுழி.. இந்தியாவின் முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ததே தமிழர் தான்! யார் தெரியுமா? சுவாரசியம்

இந்தியாவில் முதல் முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆர்கே சண்முகம் செட்டி தாக்கல் செய்தார். இதுவரை 75 பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 6 பேர் 22 முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இந்நிலையில் தான் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பட்ஜெட்டை தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆர்கே சண்முகம் செட்டி நிதி அமைச்சராக தாக்கல் செய்து இந்தியாவின் வரவு செலவு தொடர்பான விபரங்களை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் நிதி நிலை அறிக்கை முறைக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டுள்ளது வரலாற்று நிகழ்வுகளில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அன்று முதல் இன்று வரை மத்திய பட்ஜெட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு உள்ளது. மொத்தம் 26 பேர் நிதி அமைச்சர்களாக 75 முறை மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் இதில் 6 தமிழர்கள் 22 முறை பட்ஜெட் உரை வாசித்துள்ளார். இன்று இந்தியாவின் 76வது பட்ஜெட் தாக்கலையும் தமிழரான நிர்மலா சீதாராமன் தான தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இதன்மூலம் தமிழர்கள் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டின் எண்ணிக்கை 23 யை தொட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய அரசு சார்பில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு முன்பு பொது பட்ஜெட், ரயில்வே பட்ஜெட் என 2 பட்ஜெட்டுகள் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்தது. 2014ல் மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த நடைமுறை மாற்றப்பட்டது. பிற துறைகளுடன் ரயில்வேயையும் சேர்த்த மத்திய நிதியமைச்சர் மட்டுமே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் வழக்கம் கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்நிலையில் தான் 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்முவின் உரையுடன் துவங்கியது. இன்று காலை மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. மத்திய நிதி அமைச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பு.. மோடி 2.O-ன் கடைசி முழு பட்ஜெட்! எப்போது தொடங்கும் நிர்மலா உரை? முழு விவரம்

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is going to present the budget for the year 2023-2024 in Parliament today. It was in this context that when RK Shanmugam Chetty from Coimbatore district of Tamil Nadu presented the first budget of independent India as the Finance Minister and informed the people about India's budget, Pilliyar has put a spin on the system of financial status report, which is engraved in golden letters on historical events. And from that day till today, there is a close connection between the central budget and Tamil Nadu. A total of 26 people as Finance Ministers have presented the Union Budget 75 times, out of which 6 Tamilians have read the budget speech 22 times. Nirmala Sitharaman, a Tamil, is going to present India's 76th budget today. With this, the number of budgets submitted by Tamils has reached 23.