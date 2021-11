"சூப்பர் வேரியண்ட் கொரோனா.." பெரும் பீதி.. சரிந்த பங்குச் சந்தைகள்.. இந்தியாவில் சுகாதார உஷார் நிலை

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தென்னாப்பிரிக்காவில் கொரோனா வைரஸின் புதிய வேரியண்ட் B.1.1.529 கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து இந்தியா முழுக்க உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய வகை அச்சத்தின் காரணமாக, இந்திய பங்குச் சந்தைகள் பெரும் இறக்கத்தை சந்தித்தன.

கண்காணிப்பை அதிகரிக்குமாறு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்கா, போட்ஸ்வானா தவிர, ஹாங்காங்கிலும் பி.1.1.529 வேரியண்ட் பாதித்த நோயாளிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை - நெல்லை, குமரி,தூத்துக்குடியில் மழை வெளுக்குமாம்

B.1.1529 வேரியண்ட் மிகவும் ஆபத்தானது. அதன் தாக்கம் பங்குச் சந்தையிலும் தெரிகிறது. இந்திய பங்குச் சந்தைகள் சரிவைச் சந்தித்து வருகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தை (பிஎஸ்இ) சென்செக்ஸ் காலை 13.30 மணியளவில் 1,300 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்தது. அதே நேரத்தில், தேசிய பங்குச் சந்தையின் (என்எஸ்இ) நிஃப்டியும் 372 புள்ளிகள் சரிவைக் கண்டது.

English summary

India has been on high alert following the discovery of a new variant of the corona virus B.1.1.529 in South Africa. Indian stock markets fell sharply due to new covid variant fears.