"ரைபிள் துப்பாக்கியால் அடி! கெஞ்சியும் காவலர்கள் அனுமதிக்கவில்லை.." தாயகம் திரும்பிய மாணவர்கள் வேதனை

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய இந்திய மாணவர்கள், உக்ரைன் ருமேனியா எல்லையில் இருக்கும் மோசமான நிலை குறித்து விவரித்துள்ளனர்.

உக்ரைன் நாட்டில் கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கிய போர், 5 நாட்களைக் கடந்தும் தொடர்கிறது. தலைநகர் கீவ் தொடங்கிப் பல முக்கிய நகரங்களில் ரஷ்ய மற்றும் உக்ரைன் நாடுகளுக்கு இடையே போர் நடைபெற்று வருகிறது.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே திங்கள்கிழமை பெலராஸ் எல்லையில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அதில் இரு தரப்புக்கும் இடையே உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில், போர் இன்று மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

உக்ரைன் லுபோவ் Weds ஹைதராபாத் பிரதீக்.. தேசம் கடந்த நேசம்!

English summary

Student returned from Ukaine told Some students were hit with rifle stock in Romania border: All things to know about Indian student's in Ukraine.