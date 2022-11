சூப்பர் சான்ஸ்! இந்திய விமான படையில் அக்னி வீரராக சேர இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு.. தகுதி என்ன தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்திய விமானப் படையில் 'அக்னிபாத்' திட்டத்தின் கீழ் 'அக்னி வீரராக' பணியாற்ற இளைஞர்களுக்கு விமானப்படை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

இதில் பணியாற்ற விரும்புவோர்கள் இன்று தொடங்கி வரும் 23ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல விண்ணப்பிப்பவர்கள் 2002ம் ஆண்டு ஜூன் 27ம் தேதி முதல் 2005ம் ஆண்டு டிசம்பர் 27ம் தேதிக்குள் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Air Force has invited youth to serve as 'Agni Veera' under the 'Agnipath' scheme in the Indian Air Force. It has been informed that those who want to work in this can apply starting today on 23rd till 5 pm. Similarly, it has been announced that the applicants should be born between 27th June 2002 and 27th December 2005.