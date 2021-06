மிக விரைவில் கொரோனா 3ஆம் அலை.. அதற்குள் தினசரி ஒரு கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி சாத்தியமா? விரிவான அலசல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் நேற்று ஒரே நாளில் சுமார் 85 லட்சம் பேருக்கு மத்திய அரசு தடுப்பூசிகளைச் செலுத்திய போதிலும், வேக்சின் உற்பத்தியில் இருக்கும் சிக்கல் காரணமாக இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இதே வேகத்தில் தடுப்பூசி போட முடியும் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை மெல்லக் குறைந்து வரும் நிலையில், தடுப்பூசி போடும் பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில் நேற்று ஒரே நாளில் நாட்டில் 85 லட்சம் பேருக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்டது.

இதற்கு முன்னதாக கடந்த ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி, ஒரே நாளில் 42.65 லட்சம் பேருக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்டதே சாதனையாக இருந்தது.

