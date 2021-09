சர்வேயா?.. நடிகர் சோனு சூட் வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் ஐடி ரெய்டு.. தீவிர சோதனை

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: நடிகர் சோனு சூட்டிற்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருவதாக செய்திகள் வருகின்றன.

சோனு சூட் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் சர்வே என்ற பெயரில் ரெய்டு நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த ரெய்டிற்கான காரணம் என்ன, எத்தனை பேர் இந்த ரெய்டில் ஈடுப்பட்டு வருகிறார்கள் என்று முழு விவரம் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

மும்பையில் அவரின் வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளது. அவருக்கு சொந்தமான கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஒன்று உள்ளது. அவரின் உறவினர்கள் வீடும் சில உள்ளன. இங்கு எல்லாம் ரெய்டு நடத்தப்பட்டு வருவதாக முதல் கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

IT raid at Sonu Sood house and office premises in Mumbai. 6 of the places owned by him are raided.