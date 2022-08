நாட்டின் 14வது குடியரசு துணைத் தலைவர்.. இன்று பதவியேற்கும் ஜெகதீப் தங்கர்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: நாட்டின் 14வது குடியரசு துணைத் தலைவராக ஜெகதீப் தங்கர் இன்று பதவி ஏற்கவுள்ளார்.

அண்மையில் குடியரசுத் தலைவராக திரெளபதி முர்மு பதவியேற்றார். இதனைத்தொடர்ந்து புதிய குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளராக மேற்கு வங்கத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் ஜெகதீப் தங்கர் போட்டியிட்டார். எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மார்க்கரெட் ஆல்வா போட்டியிட்டார்.

25 ஆண்டு வரலாறு மாறியது.. துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஜெகதீப் தன்கரின் 4 முக்கிய சாதனை!

English summary

Former West Bengal Governor and National Democratic Alliance (NDA) candidate Jagdeep Dhankhar will take oath as the next Vice President of India Today. President Draupadi Murmu will administer the Oath of Office to the elected Vice-President of India Jagdeep Dhankhar at Rashtrapati Bhavan at 11:45 am