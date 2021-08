ஆப்கன் வீழ்ந்த உற்சாகம்: காஷ்மீருக்கு குறி வைக்கும் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தீவிரவாதிகள்- வெளியான ஷாக் தகவல்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தாலிபான்களால் ஆப்கானிஸ்தான் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட சுமார் 100 ஜெய்ஷ்-இ-முகமது (ஜேஎம்) உறுப்பினர்கள் மீண்டும் தங்கள் பயங்கரவாத இயக்கத்தோடு இணைந்துள்ளனர்.

மேலும் இந்த தீவிரவாத அமைப்பு இந்தியாவில், அதிலும், குறிப்பாக ஜம்மு-காஷ்மீரில் தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆப்கானிஸ்தான் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ஜம்மு-காஷ்மீரில் தாக்குதலுக்குத் தயாராகுங்கள் என்று தீவிரவாதிகளுக்கு இந்த, அமைப்புத் தலைவர் மசூத் அசார் உத்தரவிட்டுள்ளதாக, பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாக ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Jaish-e-Mohammed outfit is planning to carry out fresh attacks in India, particularly in Jammu and Kashmir, says some reports.