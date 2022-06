"நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்! அதெல்லாம் விட மாட்டோம்.." எல்லை விவகாரத்தில் சீனாவை வார்ன் செய்யும் ஜெய்சங்கர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே எல்லையில் தொடர்ந்து மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில், இது குறித்து வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்ந்து மோதல் போக்கே நிலவி வருகிறது. இதனால் இரு தரப்பும் எல்லையில் அதிகளவில் ராணுவத்தைக் குவித்து வருகிறது.

அதிலும் கல்வான் மோதலுக்குப் பின்னர் நிலைமை மேலும் மோசமானது. இந்தியப் பகுதிகளுக்கு மிக அருகிலேயே சீனா பல்வேறு கட்டுமானங்களையும் மேற்கொள்வதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

லடாக் எல்லையில் சீனாவின் அதிகரிக்கும் உள் கட்டமைப்புகள்- இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை!

English summary

External Affairs Minister S Jaishanka says India will not allow any unilateral attempt by China to change the status quo on border: (இந்தியா சீனா மோதல் குறித்து வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்) All things to know about India China issue.