பாஜகவுக்கு விரைவில் கெட்ட காலம்... சாபம் விட்ட ஐஸ்வர்யா ராயின் மாமியார்..!?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: பிரபல பாலிவுட் நடிகையும் முன்னாள் உலக அழகியுமான ஐஸ்வர்யாராய் பச்சனிடம் பனாமா பேப்பர் வழக்கு குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்திய நிலையில், அவரது மாமியாரான ஜெயாபச்சன் நாடாளுமன்றத்தில் பாஜவுக்கு கெட்ட நாட்கள் விரைவில் தொடங்கும் என அமைதியை இழந்து ஆவேசமாக பேசினார்..

பாலிவுட் மெகா ஸ்டார் அமிதாப் பச்சனின் மனைவி, பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சனின் தாயார், பிரபல நடிகையும் முன்னாள் உலக அழகியுமான ஐஸ்வர்யாராயின் மாமியாருமான ஜெயாபச்சன் சமாஜ்வாதி கட்சியில் எம்பியாக உள்ளார்.

இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் , அரசியலில் தனக்கென தனி இடத்தை பெற்றுள்ள ஜெயா பச்சன் நாடாளுமன்றத்திலும் சரி வெளியிலும் சரி பாஜவுக்கு எதிராக தனது கடும் வாதங்களை முன்வைத்து வருபவர். அதிரடியான அரசியல்வாதியாக இல்லையென்றாலும் அறிவுப்பூர்மான விமர்சனங்களை முன்வைப்பவர் ஜெயாபச்சன்.

வெடித்து கிளம்பிய பனாமா பேப்பர்ஸ் விவகாரம்.. ஐஸ்வர்யா ராயிடம் தீவிர விசாரணை நடத்திய அமலாக்கத்துறை!

English summary

enforcement officials investigate the Panama Paper case with popular Bollywood actress and former world beauty Aishwarya Rai Bachchan, her mother-in-law Jayabachchan lost her temper and spoke angrily in Parliament that the bad days for the BJP would soon begin.