ராஜீவ், ஜெயலலிதா, அமித்ஷாவுக்கு நெருக்கம்.. சமூக விரோதிகளுக்கு சிம்மசொப்பனம்.. யார் இந்த விஜயகுமார்?

Delhi

டெல்லி : மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஆலோசகருமான விஜயகுமார் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். விஜயகுமார், முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோருக்கு நெருக்கமாக பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றியவர்.

1975-ஆம் ஆண்டு ஐ.பி.எஸ் கேடரை சேர்ந்த விஜயகுமார் , காவல்துறையில் உயர் பொறுப்புகளை வகித்து வந்தார். விஜயகுமார் அதிரடிப்படை தலைவராக இருந்த போதுதான் சந்தனக் வீரப்பன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகு மத்திய அரசின் சிறப்பு பணிக்கு அழைக்கப்பட்டு நக்சலைட்டுகளுக்கு எதிரான வியூகம் வகுக்கும் பணியை மேற்கொண்டார். 6 வருடம் அப்பணியில் இருந்து ஒய்வு பெற்றார்.

2019-ம் ஆண்டு மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஆலோசகராக பணியாற்றி வந்த நிலையில் இன்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

வீரப்பனை வீழ்த்தியவர்.. மத்திய உள்துறை அமைச்சக மூத்த ஆலோசகர் விஜய் குமார் திடீர் ராஜினாமா.. பின்னணி

