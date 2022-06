பேராபத்துல இருக்காங்க.. காஷ்மீர் பண்டிட் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும்! கங்கணம் கட்டி களமிறங்கிய கங்கனா!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தீவிரவாதிகள் அச்சுறுத்தல் மற்றும் தொடர் படுகொலைகளால் காஷ்மீரில் வசிக்கும் காஷ்மீரி பண்டிட் இன மக்கள் போராடி வரும் நிலையில், காஷ்மீர் பண்டிட் சமூக மக்களை நாம் காக்க வேண்டும் என பிரபல பாலிவுட் நடிகையான கங்கனா ரனாவத் கூறியுள்ளார்.

ஜம்மு-காஷ்மீர் கடந்த 1990ஆம் ஆண்டுகளில் ஒருங்கிணைந்த மாநிலமாக இருந்த போது அங்கு பாரம்பரியமாக வசித்து வந்த காஷ்மீர் பண்டிட் சமூகத்திற்கு எதிராக பெரும் வன்முறை தாக்குதலை காஷ்மீரில் இருந்த தீவிரவாதிகள் மேற்கொண்டனர்.

இந்திய வரலாற்றில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த தாக்குதலில் நூற்றுக்கணக்கான காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து உயிர் பிழைப்பதற்காக அண்டை மாநிலங்களுக்கு தப்பிச்சென்று அகதிகளாக மாறினர்.

Popular Bollywood actress Kangana Ranaut has said that as the Kashmiri Pandit community living in Kashmir is struggling with the threat of militants and serial killings, we must protect the Kashmiri Pandit community.