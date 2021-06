இந்தியாவா இதெல்லாம் ஒரு பேரா? .. இந்த "அடிமை பெயரை" தூக்கிட்டு "பாரத்"னு வைங்க.. கங்கனா அதகளம்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: நம் நாட்டின் பெயரை இந்தியா என்பதற்கு பதிலாக பாரத் என்று மாற்ற வேண்டும் என பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதற்கு கண்டனங்கள் குவிந்துள்ளன.

கங்கனா ரனாவத் அண்மைக்காலமாக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி வருகிறார். விவசாயிகள் பிரச்சினை முதற்கொண்டு அனைத்தையும் கேலி செய்து நெட்டிசன்களிடம் வாங்கிக் கட்டிக் கொள்கிறார்.

அந்த வகையில் மற்றொரு சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார். அதாவது இந்தியா என்ற பெயர் அடிமையின் பெயராம். அதை பாரத் என மாற்ற வேண்டுமாம்.

English summary

Actress Kangana Ranaut wants India to be changed as Bharat, as the former is slave name.