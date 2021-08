மறைந்த பிறகும்.. "டெல்லி அரசியலை" தன்னை சுற்றி சுழல வைத்த கருணாநிதி.. காலையிலேயே ஒரு மேஜிக்!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: மறைந்த பிறகும் தேசிய அளவில் பல கட்சித் தலைவர்களையும் ஒன்றிணைத்து விட்டார் கருணாநிதி என்று சிலாகித்து வருகிறார்கள் திமுகவினர்.

கருணாநிதி வாழும் காலம் வரை, தமிழக அரசியல் மட்டுமல்ல, தேசிய அரசியலிலும் மையப்புள்ளியாக இருந்து வந்தார். அவரைச் சுற்றியே அரசியல் களம் நகரும் வகையில் பார்த்துக் கொள்வார்.

எனவேதான், தேசிய தலைவர்கள் பலரும் கருணாநிதியோடு நட்புறவை கொண்டிருந்தனர். சென்னை வந்தால் கருணாநிதியை அவர்கள் சந்திக்காமல் செல்வது இல்லை.

கலைஞர் கருணாநிதி: இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒப்பிட முடியாத ஆளுமை: பா.கிருஷ்ணன்

