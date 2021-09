வைரலான பிரதமர் மோடி படம்.. 2 ட்வீட் போட்டு பங்கமாய் கலாய்த்த ஜோதிமணி எம்.பி.. எகிறிய நெட்டிசன்கள்!

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி 4 நாட்கள் சுற்றுப் பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார். இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ஆகிய 4 நாடுகள் இணைந்து உருவாக்கிய குவாட் கூட்டமைப்பு உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் கலந்து கொள்கிறார்.

அமெரிக்க துணை அதிபரும், தமிழகத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவருமான கமலா ஹாரிசை பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேசினார்.

4 முறையா? இவர் செட்டாக மாட்டார்.. முக்கிய வீரரை தூக்கும் தோனி- சிஎஸ்கேவில் நடக்க போகும் மாற்றம்

All Indian PM's used to work in the flight.But only Mr.Modi has light under the paper & Makes it as a PR event! pic.twitter.com/RtseLWevbT

Karur MP jothimani has teased a photo of Prime Minister Modi looking at files on a plane. Netizens have been posting various comments below this picture shared by her