உச்சி வானில் உச்ச போதையில் உச்சா.. விமானத்தை நாறடித்த மிஸ்ரா! காஷ்மீர் பைல்ஸ் இயக்குநரின் ட்வீட்

டெல்லி: நியூயார்க் நகரத்தில் இருந்து டெல்லி வந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் மும்பையை சேர்ந்த சங்கர் மிஸ்ரா என்ற நபர் 70 வயது மூதாட்டி மீது போதையில் சிறுநீர் கழித்ததற்காக போலீசார் கைது செய்து இருக்கும் நிலையில் ட்விட்டரில் காஷ்மீர் பைல்ஸ் இயக்குநர் விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி இது தொடர்பாக கருத்திட்டு இருக்கிறார்.

கடந்த நவம்பர் மாதம் 26ம் தேதி அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் இருந்து டெல்லிக்கு வந்த ஏர் இந்தியா விமானம் இந்த விமானத்தில் மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையைச் சேர்ந்த சங்கர் மிஸ்ரா (வயது 34) என்பவர் பயணித்தார்.

இதே விமானத்தில் 70 வயது மூதாட்டி ஒருவரும் பயணம் செய்தார். இந்த நிலையில் உச்சக்கட்ட போதையில் இருந்த சங்கர் மிஸ்ரா அருகில் உறக்கத்தில் இருந்த அந்த மூதாட்டி மீது சிறுநீர் கழித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்து இருக்கிறது.

Kashmir files director Vivek Ranjan tweet about man who urinated on woman on flight. He said that, "So drunk biz man found urinating on Co passenger in flight is one Shekhar Mishra: what if his name was a Khan? Guess who would be doing cartwheels of outrage on prime time and social media? A Mishra or a Khan, law must be same for all as should response. Agree?"