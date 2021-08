இந்திய சீன எல்லையில்.. முக்கிய பகுதியிலிருந்து திரும்பப் பெறப்படும் படைகள்.. திடீர் திருப்பம் எப்படி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியா சீன எல்லை சிக்கலைத் தீர்ப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியாகக் கிழக்கு லடாக்கின் கோக்ரா ஹைட்ஸ் பகுதியில் இருந்து தங்கள் படைகளைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள இரு நாட்டு ராணுவமும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.

எல்லைப் பகுதிகளில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மோதல் போக்கே நிலவி வருகிறது.

அதிலும் குறிப்பாக கல்வான் மோதலுக்குப் பிறகு எல்லையில் நிலைமை மேலும் மோசமாகிவிட்டது. இந்தியாவும் சீனாவும் எல்லையில் அதிகப்படியான வீரர்கள் குவித்து வருகின்றனர்.

English summary

In a significant step towards resolving the Ladakh standoff, India and China have agreed to disengage their troops from the Gogra Heights area of eastern Ladakh. The two sides had deployed their troops against each other in this region since May last year.